Frascella (52 anni), diplomato all'Istituto d'Arte Applicata & Design di Torino, ha iniziato la propria carriera presso la Carrozzeria Bertone. Ha poi ricoperto diversi incarichi presso Ford Motor Company e Kia. Dal 2011, Frascella ha rivestito ruoli di primo piano in Jaguar Land Rover, da ultimo come Responsabile del Design di entrambi i Marchi.

Al vertice del reparto del design della casa dei 4 anelli torna, dunque, un italiano. Con Massimo Frascella, l'Azienda tedesca definirà lo stile delle future generazioni dei modelli Audi in un momento di profondi cambiamenti con l'avvento dell'elettrificazione. Proprio per questo, Audi ha rinnovato il proprio Dipartimento Design così che riporti direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ovviamente, grande soddisfazione da parte di Massimo Frascella che parla di un momento speciale. Il suo approccio al design? La semplicità.

Entrare in Audi rappresenta un momento speciale della mia vita. Sono onorato di assumere il ruolo di Chief Creative Officer e di guidare un team dal grande talento che porterà il Brand a toccare nuove vette in tema d’innovazione e personalità stilistica. Credo fortemente nel potere del design d’ispirare, connettere e guidare il cambiamento, e sono qui per alimentare e promuovere la creatività come cuore pulsante del Marchio. La semplicità è alla base del mio approccio al design, basato su progetti privi di elementi superflui e che non seguono le tendenze. Per questo ci affideremo a stilemi raffinati e senza tempo.