Audi, con MaterialLoop punta al riciclo e al riutilizzo dei materiali delle auto

Le case automobilistiche stanno prestando sempre più attenzione verso l’integrazione dei cicli chiusi dei materiali nei processi industriali. In questo modo, si punta a recuperare quanti più materiali possibili dalle auto a fine vita per poterli reinserire all'interno della filiera per un loro successivo riutilizzo. Da questo punto di vista, Audi sta portando avanti il progetto MaterialLoop insieme a 15 aziende partner nei settori della ricerca, del recycling e della fornitura dei componenti.