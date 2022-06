Audi sta portando avanti un ambizioso progetto di elettrificazione. Come sappiamo, dal 2026 lancerà sul mercato solo vetture elettriche. Ma per spingere sulla diffusione delle auto a batteria, è necessario che le case automobilistiche propongano un completo ecosistema di servizi, inclusi quelli per la ricarica. Proprio al riguardo, la casa dei 4 anelli sta portando avanti un progetto per la creazione di particolari stazioni per la ricarica rapida, chiamate Audi Charging Hub, pensate per essere collocate in ambito urbano e consentire il rifornimento di energia a tutti coloro che non possono farlo a casa.

Come abbiamo visto, la prima stazione è stata installata a Norimberga. Al suo interno sono presenti 6 punti di ricarica da 320 kW. Inoltre, è presente un'area lounge (circa 200 metri quadrati) dove potersi rilassare in attesa che la propria macchina termini il pieno di energia. Questa stazione può contare anche su di un sistema di accumulo da ben 2,45 MWh. Sul tetto della struttura è presente un impianto fotovoltaico da 30 kW. L'intera stazione è poi alimentata da una linea elettrica da 200 kW (energia proveniente da fonti rinnovabili).