Lo scorso anno, Audi fece sapere che avrebbe presentato tre concept car per anticipare i contenuti stilistici che vedremo all'interno dei suoi futuri modelli elettrici. Due sono già state presentate, parliamo della Grandsphere e della Skysphere, cioè una berlina e una roadster. Adesso, sta per arrivare il momento della presentazione della terza concept car e precisamente della Urbansphere.

La casa dei 4 anelli svelerà questo prototipo il 19 aprile. In realtà, l'appuntamento era fissato originariamente per il Salone di Pechino. Tuttavia, come sappiamo, questo evento dedicato al mondo automotive è stato rimandato a causa dell'aumento dei contagi del pericoloso virus. Audi, comunque, va avanti e terrà comunque una presentazione online di questa concept car.

An inside look at innovation. The third sphere of progress is about to be unveiled, get ready to meet the Audi urbansphere concept.​



Save the date: https://t.co/LRLtyQlD4u.#Audi #AudiUrbansphereConcept #concept #car #eMobility #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/F2ZUlAINCf