I cinesi di Geely diventano il terzo azionista di Aston Martin

Il Gruppo cinese Geely si appresta a diventare il terzo azionista di Aston Martin dopo Yew Tree e Public Investment Fund dell'Arabia Saudita. Dopo aver acquisito nel 2022 il 7,6% del costruttore inglese, i cinesi arriveranno a detenere il 17% del capitale di Aston Martin. L'operazione prevede un investimento di circa 234 milioni di sterline (270 milioni di euro).

L'operazione prevede l'acquisto di 42 milioni di azioni dal consorzio Yew Tree del presidente Lawrence Stroll (che manterrà il 21%), insieme a 28 milioni di nuove azioni. Con una quota azionaria del 17%, Geely avrà diritto di entrare a far parte del consiglio di amministrazione della casa automobilistica inglese. Li Shufu, presidente del Gruppo cinese, ha dichiarato:

L'aumento della nostra partecipazione in Aston Martin riflette la nostra fiducia nelle sue prospettive di crescita. Da quando abbiamo acquisito per la prima volta una quota di minoranza in Aston Martin lo scorso settembre, abbiamo lavorato con il Presidente Esecutivo Lawrence Stoll e il suo team per esplorare sinergie tecniche e nuove opportunità di crescita.