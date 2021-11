Volkswagen assume l'esperto delle batterie di Apple

Una delle colonne portanti della strategia di elettrificazione del Gruppo Volkswagen sarà lo sviluppo delle così dette " unified cell " che saranno utilizzate all'interno dell'80% delle vetture elettriche del Gruppo tedesco. Per portare avanti lo sviluppo delle nuove celle per le batterie , Volkswagen sta investendo molto nella ricerca. Ovviamente, servono anche le "persone giuste". E da questo punto di vista, c'è un'interessante novità.

LA RICERCA DI ESPERTI

Infatti, è emerso che Soonho Ahn è stato assunto da Volkswagen con il ruolo di "CTO Battery Division". Questo nome potrebbe non dire molto. Si tratta di un esperto nel campo delle batterie che ha avuto un importante trascorso presso Samsung SDI prima di essere assunto nel 2018 da Apple. Presso Cupertino, ha ricoperto il ruolo di "Global Head of Battery Developments".

Anche se è possibile che Ahn stesse lavorando solo sulle batterie per dispositivi mobili e laptop di Apple, non sarebbe strano che poi si fosse occupato anche del progetto di Cupertino di entrare nel settore automotive con una sua auto elettrica. Possibile, dunque, che Ahn possa aver avuto anche un certa influenza nello sviluppo del progetto Apple Car.

Cosa facesse esattamente presso Apple probabilmente non lo sapremo mai. Comunque, adesso, Soonho Ahn rivestirà il ruolo responsabile dello sviluppo delle batterie presso il Gruppo tedesco. Ma Ahn non è l'unica figura importante che Volkswagen ha assunto per lavorare sugli accumulatori.

Infatti, ad ottobre è arrivato anche Joerg Hoffmann che prima lavorava in questo campo in BMW. Hoffmann sarà il responsabile del programma legato alle future nuove celle allo stato solido. Questo nuovo dirigente sicuramente lavorerà a stretto contatto con QuantumScape, azienda supportata anche da Volkswagen che sta lavorando allo sviluppo proprio delle celle allo stato solido.

I nuovi dirigenti saranno molto importanti per il progetto di elettrificazione del Gruppo Volkswagen. La ricerca di esperti è una pratica diffusa in tanti ambiti ma diventa ancora più importante quando si hanno degli obiettivi ambiziosi da raggiungere.