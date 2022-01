Alpine GT X-Over, il nuovo crossover elettrico arriverà nel 2025

Il piano di rilancio di Alpine prevede il debutto di tre nuovi modelli: una compatta, la GT X-Over e una sportiva che succederà all'attuale A110. Tutti queste tre vetture arriveranno sul mercato entro il 2026. Nel dettaglio, la compatta dovrebbe essere una versione ad alte prestazioni della futura Renault 5 elettrica , mentre la sportiva sarà realizzata in collaborazione con Lotus.

La GT X-Over, invece, sarà un crossover caratterizzato, ovviamente, da prestazioni elevate visto che parliamo di una vettura a marchio Alpine. Un modello che sfrutterà, come è stato evidenziato, le competenze in ambito elettrico del Gruppo Renault. Non sono state condivise informazioni particolari sulle caratteristiche di questo modello ma indiscrezioni passate affermavano che potrebbe disporre di un powertrain caratterizzato da un doppio motore elettrico. Quello anteriore dovrebbe essere quello delle Megane E-Tech Electric con una potenza di 160 kW.

Nulla di preciso si sa, al momento, per quanto riguarda l'unità posteriore. A luglio 2021, Gilles Le Borgne, responsabile tecnico della Renault, parlando con Autocar aveva promesso una "sorpresa" parlando brevemente proprio del powertrain di questa vettura all'epoca senza ancora un nome.

L’introduzione di questo crossover elettrico comporterà investimenti nel sito di Dieppe, per potervi accogliere l’ultima piattaforma CMF-EV. Si tratterà del primo veicolo 100% elettrico ad essere prodotto in Normandia.