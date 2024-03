Alfa Romeo: la nuova Stelvio nel 2025. La nuova Giulia nel 2026

Alfa Romeo, il 10 aprile porterà al debutto il nuovo B-SUV Milano che sarà proposto anche in versione elettrica. Intanto, Jean Philippe Imparato, CEO della casa automobilistica, ha svelato diversi nuovi dettagli dei modelli che arriveranno in futuro. In particolare, si è soffermato a parlare delle nuove Stelvio e Giulia.

PIATTAFORMA STLA LARGE

Entrambi i nuovi modelli sono "pronti", nel senso che il progetto è stato definito. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno prodotte all'interno dello stabilimento di Cassino e poggeranno sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis che è stata già utilizzata sulla nuova Dodge Charger. Piattaforma che è stata sviluppata per essere flessibile. Questo significa che i tecnici potranno utilizzare differenti moduli delle sospensioni, oltre a poter personalizzare parametri come passo, lunghezza complessiva, larghezza e altezze da terra. Alfa Romeo lavorerà quindi per offrire sempre quell'esperienza di guida che da sempre contraddistingue tutti i suoi modelli.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno lanciate inizialmente in versione elettrica ma non è escluso che possano arrivare anche varianti endotermiche. Per quanto riguarda i modelli BEV, sarà presente un'architettura a 800 V che permetterà di effettuare pieni di energia ad altissima potenza. Il costruttore parla della possibilità di poter recuperare 4,5 kWh al minuto dalle colonnina HPC. I nuovi modelli potranno contare su di una batteria con una capacità di 118 kWh. Per quanto riguarda le prestazioni, si parla di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Il modello al vertice della gamma dovrebbe continuare a riprendere il nome "Quadrifoglio".

TECNOLOGIA

I nuovi modelli disporranno anche delle ultime tecnologie sviluppate dal Gruppo Stellantis. Infatti, nuove Stelvio e Giulia potranno contare anche sulla nuova architettura STLA Brain. Sempre connessa alla rete, permetterà di disporre di avanzati servizi digitali grazie al supporto agli aggiornamenti OTA. Le nuove vetture porteranno al debutto anche la nuova piattaforma STLA SmartCockpit per l’interfaccia utente, la strumentazione e l’infotainment. Maggiori dettagli sulle innovazioni tecnologiche del Gruppo saranno svelati a giugno durante l'Investor Day di Stellantis. Quando arriveranno questi nuovi modelli? Alfa Romeo ha deciso di portare al debutto per prima la nuova Tonale che sarà presentata nel secondo semestre del 2025. L'anno successivo sarà il turno della nuova Giulia. E guardando al futuro, Alfa Romeo conferma di avere in mente di arrivare a realizzare un grande SUV elettrico pensato principalmente per i mercati degli Stati Uniti e della Cina. Il marchio intende poi lanciare l'erede elettrica della Giulietta che condividerà la basi con la futura nuova Lancia Delta. Modello che se avrà successo potrebbe dare origine a diverse varianti, tra cui anche una sorta di nuova Duetto. Tuttavia, per i piani per il dopo 2026 bisognerà attendere ancora diversi mesi. Molto dipenderà anche dalle prossime elezioni americane. In caso di vittoria di Trump, potrebbe calare molto la spinta all'elettrificazione negli Stati Uniti. Questo potrebbe portare le case automobilistiche a cambiare i loro piani per tale mercato.