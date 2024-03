33, è un numero molto importante per gli alfisti e per questo, il 3 marzo (3-3) diventa una giornata dedicata agli appassionati della casa automobilistica. Infatti, Alfa Romeo ha lanciato il 33 Stradale Day che vuole diventare un giorno da celebrare insieme a tutti gli appassionati che nel mondo con oltre 250 club condividono la passione per il marchio.

IL NUMERO 33

Il 33 è particolarmente speciale per il marchio italiano a partire dalla nuova Alfa Romeo 33 Stradale, una supercar ispirata al modello degli anni Sessanta che sarà prodotta in appena 33 esemplari. Nata sulla basa della Maserati MC20, è proposta sia con il motore V6 Nettuno e sia in versione 100% elettrica.

Il numero 33 ricorre spesso all'interno della lunga storia di Alfa Romeo. Per esempio, il 1933 fu un anno molto importante per la storia sportiva di Alfa Romeo. Il duo Nuvolari-Compagnoni si aggiudica la Mille Miglia sulla performante 8C 2300. Sulla stessa vettura, Antonio Brivio domina in Sicilia la Targa Florio. Infine, ancora a bordo della medesima auto da corsa, l’accoppiata Nuvolari-Sommer vince la 24 Ore di Le Mans.