Alfa Romeo Tonale, parte la produzione dei modelli per il mercato americano

Alfa Romeo Tonale è il primo modello del piano di rilancio del marchio italiano. Dopo il debutto molto positivo in Italia e in Europa, il SUV si sta apprestando anche a sbarcare negli Stati Uniti . A distanza di circa 2 mesi dall'annuncio, il mercato americano sia sta, adesso, preparando ad accogliere la nuova Tonale visto che nella fabbrica Pomigliano d'Arco a Napoli , la casa automobilistica ha iniziato a produrre i modelli destinati agli USA.

SOLO PLUG-IN

Per il momento, Alfa Romeo Tonale sarà venduta sul mercato americano solamente nella versione Plug-in. Ci sono, però, delle lievissime differenze tecniche rispetto alla Plug-in Hybrid Q4 venduta nel Vecchio Continente. Lo schema del powertrain è sempre il medesimo e cioè un motore benzina quattro cilindri 1.3 turbo abbinato ad un'unità elettrica. Tuttavia, la versione per il mercato auto USA può contare su di una potenza di 285 CV, cioè qualche cavallo in più rispetto al modello venduto da noi.