Tornando alla nuova proposta commerciale, a partire dal prossimo 8 di febbraio , la società permetterà di sottoscrivere CarCloud Next Tonale che consentirà di mettere le mani sul SUV con motorizzazione Mild Hybrid.

Drivalia amplia la sua offerta di noleggio introducendo CarCloud Next Tonale , una formula in abbonamento che permetterà di potersi mettere alla guida del nuovo SUV Alfa Romeo Tonale . Ricordiamo che Drivalia è la nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank , che è andata a raccogliere l'eredità di Leasys Rent.

COME FUNZIONA?

CarCloud è un'offerta di noleggio in abbonamento che fino a questo momento è stata scelta, racconta Drivalia, da oltre 30 mila clienti. Tale abbonamento è disponibile complessivamente in 4 Paesi: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Come funziona? Gli interessati dovranno, innanzitutto, acquistare un voucher, al costo di 249 euro, direttamente su Amazon o presso i Drivalia Mobility Store, e poi convertirlo sul sito di CarCloud.

A quel punto si potrà sottoscrivere l'abbonamento vero e proprio al costo di 699 euro al mese. La formula, disponibile per privati e liberi professionisti, può essere rinnovata mensilmente fino a un massimo di un anno. L'abbonamento prevede una durata minima di 30 giorni, trascorsi i quali potrà essere disdetto senza penali. Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati.

La nuova offerta CarCloud Next Tonale sarà attivabile inizialmente su Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia. Inoltre, i clienti che la sottoscriveranno avranno a disposizione 24 ore al mese di car sharing elettrico e-GO! Drivalia per i primi 3 mesi. Infine, Drivalia fa sapere che il nuovo abbonamento è anche presente sul nuovo Brand store realizzato su Amazon: un catalogo completo delle formule di mobilità che l'azienda offre.