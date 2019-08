Storico sorpasso in UK: più stazioni di ricarica che distributori di benzina

Cresce, di pari passo, anche il numero delle stazioni di ricarica. Come riporta un comunicato di Nissan, infatti, ad oggi nel Regno Unito le stazioni pubbliche per la ricarica di veicoli elettrici hanno superato di 1.000 unità le stazioni di rifornimento di carburante , raggiungendo un totale di 9.300 stazioni di ricarica per i veicoli elettrici rispetto alle 8.400 stazioni di servizio (Fonti dati principali: Energy Institute e Zap-Map).

Uno storico sorpasso - in un periodo di transizione dalla mobilità termica a quella elettrica - avvenuto, tra l'altro, un anno prima di quanto previsto da Nissan nel 2016: la Casa automobilistica giapponese (che per prima ha scommesso sulla mobilità elettrica in massa lanciando Nissan Leaf nel 2010) aveva infatti fissato la data del ribaltone ad agosto 2020.

Se, da una parte, il numero delle stazioni di rifornimento di carburante non ha mai smesso di diminuire dal 1970 (in quell'anno in UK si contavano oltre 37.000 distributori, oggi "solo" 8.400 circa), dall'altra si è assistito al progressivo aumento delle stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici: i numeri sono diventati rilevanti a partire dal 2012, quando nel Regno Unito si contavano 913 stazioni.