Il portale focus2move.com ha appena stilato la classifica delle auto più vendute nel mondo nei primi 6 mesi del 2019: sul gradino più alto del podio troviamo Toyota Corolla, che difende così il primato dello scorso anno. Considerando un mercato in lento declino dal 2018 (anno in cui sono state immatricolate circa 93,6 milioni di auto, con una flessione dello 0,7% rispetto al 2017) e un primo semestre ancora più negativo (-8,1% da gennaio a giugno 2019 per un totale di 42.028.370 veicoli), le performance della segmento C giapponese sono stabili: -2,1% rispetto al 2018 con un totale di 596.282 unità. Le prospettive sono comunque di crescita, dal momento che nel 2019 è stata lanciata la nuova generazione di Corolla, venduta con questo nome anche in Europa.