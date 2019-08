Tesla Model 3: l'elettrica diventa cattiva grazie a Novitec

Le linee di Tesla sono ormai conosciute in tutto il mondo, visto che si è ormai affermata in maniera considerevole nel mercato delle auto elettriche e di lusso. Le prestazioni non mancano di certo, forse quello che manca è una caratterizzazione estetica più sportiva. A questo ci ha pensato il preparatore tedesco Novitec, che ha preso "in prestito" una nuova Tesla Model 3 e ci ha messo un pò del suo. Si è lavorato solo sull'estetica, lasciando che il motore sprigioni la sua potenza originale, che è già abbastanza importante.

Novitec aveva lavorato ad un'altra Tesla, la Model X, la prima ad essere "tunizzata". Una delle prime novità che saltano all'occhio sono i nuovi cerchi forgiati da 21" realizzati in collaborazione con il produttore Vossen, lo stesso che aveva lavorato al tuning di BMW i8 un po' di tempo fa. Interessante notare come il disegno dei cerchi sia differenziato a livello aerodinamico tra lato destro e lato sinistro. Davvero generose le dimensioni delle ruote, che anteriormente si presentano con misure 245/30 e posteriormente con 295/25, maggiori per esempio di quelle di Ferrari Portofino che si ferma a 285/35 R20. Presenti anche nuove molle, scelte appositamente da Novitec per permettere all'elettrica di avere un assetto ribassato di 30 mm, che migliora l'aerodinamica e l'assetto di guida. Per gli incontentabili, si possono scegliere specifiche molle in alluminio che abbassano l'auto di ulteriori 10 mm.

Le modifiche aerodinamiche interessano anche le appendici: sono presenti diversi inserti in fibra di carbonio, che permettono di ridurre notevolmente il sollevamento dell'anteriore alle alte velocità, oltre a caratterizzarne l'estetica. Posteriormente, le modifiche consistono nel nuovo estrattore aerodinamico che fornisce alla vettura un'aria più aggressiva. Non manca nemmeno la personalizzazione degli interni di Tesla Model 3, qui arricchiti da sedili in Alcantara - ormai un classico per Novitec - misto a pelle con diversi possibili abbinamenti con la carrozzeria.