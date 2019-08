Renault Zoe è l'auto elettrica più venduta in Italia a luglio | Toyota C-HR prima ibrida

Renault Zoe scalza Tesla Model 3 dal gradino più alto del podio, diventando l' auto elettrica più venduta in Italia a luglio 2019. Spinte dalla spirale positiva dell'Ecobonus - che permette di ridurre il prezzo di listino di 4.000 euro (6.000 euro se si rottama un veicolo Euro 1, 2, 3 e 4) - le vendite della piccola elettrica francese non accennano a flettersi, nonostante il restyling annunciato nelle scorse settimane .

A fronte di un mercato sostanzialmente stabile (- 0,1%) le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute del 45,7%, che al netto del noleggio diventa un +246,7%. Numeri che restano tuttavia irrilevanti in assoluto (0,5% di quota significa 940 vetture su oltre 152.000 ) ma che potrebbero rinforzarsi nei prossimi mesi, visti gli interessanti incentivi proposti a livello locale (è il caso di Carpi e della Regione Lombardia ).

Renault Zoe si conferma inoltre l'auto elettrica preferita dagli automobilisti italiani durante i primi 7 mesi del 2019 , con 1.559 esemplari immatricolati tra gennaio e luglio (l'anno scorso erano 493 e la preferita era la Nissan Leaf). Secondo posto per Tesla Model 3 (1.092 esemplari), terzo per smart EQ fortwo (899 esemplari).

Più consistenti i numeri registrati dalle auto ibride: 8.701 esemplari immatricolati, con una crescita dell'8,8% e una quota di mercato del 5,7%. A dominare la classifica, in questo caso, ci sono i giapponesi: Toyota C-HR è l'auto ibrida più venduta in Italia a luglio con 1.257 unità (in flessione), seguita da Toyota Yaris (1.211) e Toyota Corolla (881).