Powerbank in fiamme causa atterraggio di emergenza dell'aereo Virgin Atlantic

Un aereo Virgin Atlantic è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza nella notte di giovedì a causa delle fiamme prodotte da un powerbank, secondo le prime ricostruzioni. Il volo proveniente dall'aeroporto JFK di New York era diretto a quello di Heathrow (Londra), ma il fumo e le fiamme che hanno iniziato a diffondersi dal sedile di un passeggero hanno determinato la scelta di atterrare presso il Logan Airport di Boston. Il personale di bordo ha spento l'incendio e i 217 passeggeri sono stati fatti evacuare - nessun ferito.

Le successive indagini hanno permesso di individuare la causa: tra i cuscini del sedile è stato trovato il powerbank che ha preso fuoco. Rientra nell'ambito delle ipotesi il motivo scatenante del ''malfunzionamento'': si può ipotizzare, ad esempio, che collocarlo tra i cuscini lo abbia fatto surriscaldare, oppure che siano stati utilizzati accessori non idonei alla ricarica, o ancora che il sistema di sicurezza che disattiva il dispositivo all'emergere di un problema legato al circuito di ricarica non abbia funzionato correttamente.

Certo è che il piccolo accessorio ha causato un danno, quantificabile, per fortuna, solo in termini della perdita di tempo dei passeggeri e del relativo spavento. Non si può escludere a priori che la vicenda potesse avere epiloghi peggiori. Mentre le indagini sono ancora in corso, si ricorda che le compagnie aeree statunitensi ed europee non consentono di trasportare batterie agli ioni di litio con bagagli da stiva, mentre lo permettono con i bagagli a mano purché le medesime non superino i valori massimi di 100Wh o 160Wh. In alcuni Paesi le compagnie aeree limitano del tutto l'utilizzo dei caricabatterie portatili durante il volo.

In caso di dubbi sul tipo di accessori che è possibile trasportare durante il volo, è sempre consigliato contattare la propria compagnia aerea. Accessori e smartphone che prendono fuoco sono circostanze che passano ciclicamente agli onori della cronaca, certo è che quando l'evento determina un atterraggio di emergenza di un volo di linea, l'eco mediatica è ancora maggiore. Altri ''prodotti di consumo'' possono causare non pochi grattacapi al personale aeroportuale, come dimostrano i casi della chiusura di aeroporti per la presenza di droni - si veda il caso di Londra.