Le auto volanti elettriche da competizione debuttano a Goodwood

Dal 4 al 7 luglio, in occasione del Festival of Speed di Goodwood , fa il suo debutto una nuova serie motoristica: si chiama Airspeeder , ed è un campionato per monoposto elettriche volanti . Dei maxi- droni - dalle linee a metà strada tra le auto di Formula 1 e i bolidi a guida autonoma della Roborace - si sfideranno nelle località più esotiche del mondo, guidati da piloti di alto livello.

Del resto, sono in molti a credere che il Motorsport abbia raggiungo il suo limite fisiologico e che sia dunque necessario guardare al cielo , dove si concentrerà - queste le previsioni degli organizzatori di Airspeeder - il futuro dei trasporti. Un futuro in cui gli spostamenti urbani sostenibili saranno una necessità.

In attesa di avere qualche informazione in più sulla struttura della competizione - che si posizionerà per filosofia a metà strada tra gli eSports e il motorsport tradizionale - possiamo soffermarci sui veivoli, evoluti rispetto ai prototipi presentati nel 2018. La carenatura è più aerodinamica e le dimensioni sono cresciute leggermente per accogliere una cabina di pilotaggio monoposto. I quattro rotori elettrici con pale da 32 pollici (81 cm) sviluppano ognuno una potenza di 24 kW, consentendo al bolide volante di raggiungere una velocità massima di 200 km/h ad un'altezza di 4 metri dal suolo.

L'autonomia è garantita da un pacco batterie (intercambiabile con uno carico) per un massimo di 15 minuti di volo. La massa complessiva è di 250 kg: il risultato è un rapporto potenza/peso inferiore a quello di una monoposto di Formula 1 e paragonabile a quello di un jet militare. Infine, la portata massima è di 100 kg. La produzione dei "droni" elettrici monoposto sarà affidata alla Alauda Aeronautics. Per approfondire il tema vi lasciamo in FONTE il link al sito web della competizione.