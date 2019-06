Mercedes al lavoro su EQE, la berlina elettrica su base Classe E

L'ultimo atto del CEO Mercedes Dieter Zetsche prima di godersi la meritata pensione (a proposito, avete visto il video omaggio di BMW)? Dare il disco verde per EQE, la berlina elettrica destinata a dar filo da torcere a Tesla Model S e alle future berline premium a zero emissioni. Il rumor, riportato da Autocar, è sostenuto dal fatto che i riferimenti al modello siano comparsi in alcuni documenti resi pubblici di recente dal Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia.

Mercedes EQE, nome in codice V295, dovrebbe arrivare sul mercato nel 2022 come sesto dei 10 modelli 100% elettrici che il Costruttore della Stella lancerà entro il 2025 sotto il sub-brand EQ, già visto sul SUV elettrico Mercedes EQC (sbarcato in Italia a maggio con prezzi da circa 76.000 euro). Un'offensiva per la quale Mercedes ha programmato un investimento da 10 miliardi di euro, a cui si aggiungono 20 miliardi in tecnologie e stabilimenti per le batterie. Del resto, la Casa prevede che entro la metà del prossimo decennio oltre un quarto delle proprie auto saranno elettriche.