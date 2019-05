Tesla apre a Roma un nuovo Temporary Store, protagonista è Model 3

La rete Tesla si espande in Italia: negli scorsi giorni, infatti, il costruttore di Palo Alto ha inaugurato ha inaugurato a Roma un nuovo Temporary Store, uno spazio in cui sarà possibile entrare in contatto fisico con la berlina elettrica Tesla Model 3 - che ha debuttato in Italia lo scorso febbraio - e in generale con tutto il mondo Tesla, con la possibilità di prenotare un test drive.

Il nuovo Temporary Store, aperto fino al 31 agosto presso il piano terra della Rinascente di via del Tritone 61 - permetterà a romani e turisti di toccare con mano Model 3 e scoprire la mobilità elettrica secondo Tesla, un ecosistema che alle auto a zero emissioni affianca le soluzioni di ricarica domestica (con i sistemi di accumulo Powerwall e le tegole fotovoltaiche Solar Roof) e la rete di ricarica ad alta potenza Supercharger, giunta alla sua terza generazione.