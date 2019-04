A pochissimi mesi dal debutto della versione definitiva dell'elettrica Volkswagen ID. (ordinabile da maggio), il marchio tedesco si prepara al lancio del sesto membro della famiglia di concept ID. Al Salone di Shanghai (16-24 aprile 2019) sarà svelato il nuovo Volkswagen ID. ROOMZZ, modello che anticipa da vicino quello che sarà il futuro grande SUV elettrico della gamma.

Previsto per la vendita dapprima in Cina nel 2021 e poi forse anche nel resto del mondo, il grande SUV elettrico sarà la massima espressione "dimensionale" della piattaforma MEB, sviluppata dal Gruppo Volkswagen per tutte le auto compatte e medio-grandi dei vari marchi, da Audi a Skoda, passando per Seat (che tra l'altro si occuperà di sviluppare una piattaforma per auto elettriche compatte ed economiche).