Porsche Carrera Cup Italia: anche virtuale con gli eSports

La Porsche Carrera Cup Italia torna alla carica nel 2019, così come torna anche la sua versione virtuale eSports Carrera Cup Italia. Nel panorama delle iniziative dedicate al mondo degli sport elettronici a quattro ruote, quella di Porsche è forse la più fedele alla controparte reale perché la replica in tutto, dai circuiti alle modalità di gara.

ESPORTS CARRERA CUP ITALIA: COME FUNZIONA

Le iscrizioni sono aperte a tutti tramite sito ufficiale: avete tempo fino al 2 aprile alle 19.00, fermo restante il requisito dei 16 anni di età. Terminata questa prima fase, gli eRacer accederanno alla modalità di selezione sulle cinque piste del campionato dal 29 marzo al 2 aprile, registrando il miglior tempo per ogni tracciato.

La somma dei tempi staccati a Monza, Misano, Mugello, Imola e Vallelunga restituirà il risultato finale che verrà utilizzato per la top 50. I primi 30 accederanno alla fase di selezione per combattersi i 10 posti come eRacers Pro (qualifica il 6-7 aprile a Monza), gli altri verranno inseriti automaticamente nella categoria Silver che competerà online.